Смертник, который в пятницу совершил самоподрыв в сирийском Идлибе у мечети Аби Зур Гаффари покушался на жизнь шейха Абдаллы аль-Мухейсини — главного идеолога запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».

В результате теракта погиб телохранитель Абдаллы аль-Мухейсини, о том, пострадали ли он сам, неизвестно.

Сообщается о погибших и раненых мирных жителях.

С 2014 года Идлиб контролируется различными экстремистскими группировками, которые зачастую конфликтуют друг с другом.