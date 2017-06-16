Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил активнее бороться с «серыми поставками» сельхозпродукции на рынок России и Белоруссии, передает ТАСС.

На заседании совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии он призвал стороны к более тесному сотрудничеству в агропромышленном секторе. При этом, по мнению главы кабмина, необходимо учесть фактор вспышек болезней животных и птиц в ряде третьих стран в последние годы.

«Мы способны минимизировать и устранять эти риски, если будем последовательно увеличивать производство собственной племенной продукции, птицеводства, животноводства, применять новейшие биотехнологии», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он отметил рост товарооборота двух стран по итогам первых трех месяцев 2017 года на 25%, улучшение структуры экспорта и импорта и позитивное влияние укрепления российского и белорусского рубля на экономические отношения стран.