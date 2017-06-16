Пиратскую копию фильма Стоуна о Путине заблокировали
Мосгорсуд заблокировал пиратскую версию интервью президента РФ Владимира Путина американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которую уже выложили в интернет.
«Судья Александра Лопаткина удовлетворила заявление акционерного общества «Первый канал» о принятии предварительных мер, направленных на обеспечение защиты исключительных прав на аудиовизуальное произведение, размещенное на сайте tushkan.club», — заявила руководитель пресс-службы суда Ульяна Солопова, передает «РИА Новости».
«Решением суда Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование аудиовизуального произведения «Интервью Путина» (The Putin Interviews) на сайте», — добавила Солопова.