Персональные данные более чем тысячи модераторов соцсети Facebook могли быть раскрыты потенциальным террористам из-за ошибки в программном обеспечении, сообщает газета Guardian.

По данным издания, утечка произошла во время поиска и устранения недопустимого контента.

Для блокировки призывов к насилию, пропаганды терроризма и порнографии модераторы использовали внутреннее программное обеспечение, в работе которого чуть позже обнаружили ошибку.

Так, после блокировки некоторых аккаунтов персональные данные автоматически раскрывались руководителям групп.