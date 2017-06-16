Житель Саратова получил условный срок за убийство алабая из похищенного оружия, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в марте текущего года подсудимый похитил из личного подсобного хозяйства своего знакомого карабин «Сайга». Выйдя во двор, злоумышленник застрелил собаку породы алабай, принадлежавшую потерпевшему, после чего скрылся с места преступления.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 226 УК РФ («Хищение оружия и боеприпасов») и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, передает ИА «Взгляд-инфо».