Украинский лидер Петр Порошенко рассказал, что вместе с супругой, которая по профессии врач, они «нарушали иногда инструкции». Президент страны признался, что вместо жены ставил пациентам уколы.

Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Украинскую правду».

«Мы нарушали иногда инструкции», — заявил Порошенко, добавив, что вместе с супругой 18 лет ходил на ночные дежурства. Политик уточнил, что давал супруге поспать и «сам ходил, ставил уколы, делал разные манипуляции, которые делали врачи».

В настоящее время Марина Порошенко оставила работу врача и ведет утреннюю зарядку в эфире украинского телевидения.