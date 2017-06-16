Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции в пятницу, 16 июня, что необходимо строить теплицы, чтобы снизить сезонные всплески цен. Набиуллина назвала плохую погоду традиционными рисками для раннего урожая.

«Про плохую погоду — мы обычно отмечаем это как традиционные риски — риски, связанные с урожаем», — добавила она. Из-за низких температур, установившихся в Центральной России, инфляция к середине июня подскочила с 4% в мае до 4,2% в июне, отметил ранее Центробанк.

ЦБ отмечает краткосрочное повышение годовой инфляции, которая на 13 июня составила 4,2%, тогда как в мае снизилась до 4%.