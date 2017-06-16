Губернатор Мурманской области Марина Ковтун приказала региональному министру здравоохранения Валерию Перетрухину провести прием граждан в Апатитско-Кировской центральной больнице.

Такое поручение Ковтун дала после того, как на «прямую линию» с президентом страны Владимиром Путиным дозвонилась местная жительница. Она пожаловалась главе государства на медучреждение.

«Все жалобы, у кого какие есть, соберете и по каждой жалобе, по каждому человеку и каждому решению мне отчитаетесь. Я в ежедневном режиме эти отчеты буду с вас спрашивать», — сказала Ковтун.

Здание недостроенной больницы в Апатитах, на фоне которого стояла девушка во время своего обращения по видеосвязи, будет демонтировано.

«Здание недостроенной больницы обветшало, достроить его уже невозможно», — пояснила Ковтун, передает ИА FlashNord.