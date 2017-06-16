Ко дню трагической гибели семьи Николая II снимут фильм-хронику. Его производством займется музей-древлехранилище в Ливадии, Крым. По словам замдиректора древлехранилища Константина Капкова, в картине не будет современных съемок, ее сделают на основе архивных материалов.

Продолжительность ленты — 45 мин. Она разделена на 24 сюжета по тематике и хронологии.

Фильм должны выпустить к 17 июля. Диски с записью можно будет приобрести только в Крестовоздвиженской церкви. Это бывшая домашняя часовня Романовых в Ливадийском дворце, уточняет ИА «Крыминформ».

Музей памяти семьи императора Николая II, так называемое древлехранилище, откроется 18 июня в Ливадии. В его коллекцию вошли подлинные фотографии государей династии Романовых, императриц, великих князей и их духовников.

Там также хранится государственная печать императора Павла I в серебряном ковчеге, нагрудные медали, Георгиевские кресты, большие серебряные и бронзовые настольные медали на коронацию, бракосочетание и кончину российских монархов.