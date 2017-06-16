ДТП, в котором погибли четыре человека, произошло днем в пятницу, 16 июня, в Нижегородской области на трассе Нижний Новгород — Киров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Фура и легковой автомобиль столкнулись в городском округе Семеновский, на 82-м км трассы Р-159, рассказали в ведомстве. «16 июня 2017 года в 14.00 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств в г.о. Семеновский, 82-й км трассы Р-159», — уточняется в сообщении.

На месте аварии погибли четыре человека, еще один находится в тяжелом состоянии.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: шесть человек и две единицы техники.