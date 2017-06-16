Научно-популярный фестиваль под названием «42» пройдет в Нижнем Новгороде на открытом воздухе. Мероприятие состоится 17 июня.

Как сообщает НИА «Нижний Новгород», на фестивале будут работать более 25 тематических площадок, посвященных науке, а две площадки лектория будут центральными. Это детская и основная.

На них можно будет услышать лекции о промышленной революции, цунами, ошибках мозга, связи лириков и физиков и многом другом. Также участники фестиваля смогут понаблюдать за гонкой дронов, отсканировать себя на 3D-сканере, сделать самостоятельно трехмерные рисунки 3D-ручкой и посетить игротеку.

Фестиваль будет доступен для всех желающих.