Двое молодых людей во время устроенной ими вечеринки на крыше одного из домов на юге Москвы бросили в наряд полиции гранату.

Инцидент произошел в пятницу, 16 июня, в столичном районе Бутово. Полицию вызвали недовольные громкой музыкой соседи. Когда стражи порядка приехали на место, двое 18-летних участников вечеринки на крыше — Иван Г. и Сергей А. — бросили в них гранату. Правоохранители оцепили двор и вызвали сотрудников ФСБ. Проверка показала, что снаряд был учебным. Нарушители были задержаны, однако позже отпущены, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Life.ru.