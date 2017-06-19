Цены производителей на сыр с начала года выросли на 8%. В ближайшее время аналогичным образом они могут вырасти и в розничной продаже. Производители объясняют подорожание сыра ростом цен на сырое молоко в конце прошлого года и обещают, что до конца года резких скачков цен уже не произойдет.

С начала года цены производителей на твердые сыры выросли больше чем на 8%, следует из отчета Минсельхоза «О ситуации на рынке молока и молокопродуктов». По данным ведомства, заводские цены в апреле составили 369,46 рублей за кг. Это на 2,8% больше, чем месяцем ранее, и на 8,1% выше, чем в декабре 2016 года.

По данным из того же документа, средние потребительские цены на сыры составили 474,1 рубля. Рост составил только 2,8% с начала года (хотя и он почти вдвое превысил среднюю продовольственную инфляцию — по данным Росстата, за январь–апрель она составила 1,5%). Как утверждают эксперты, на розничной стоимости продуктов рост цен производителя может сказаться в ближайшие месяцы.

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков сказал, что рост цены может отразиться на полках прямо пропорционально повышению цены производителя — то есть также на 8%.

— Ни опт, ни розница не заинтересованы в снижении своей наценки, — пояснил Вадим Зуйков.

Он добавил, что наценки могут быть снижены, чтобы сгладить подорожание для потребителя, в том случае, если продукта на рынке будет стабильно много или больше, чем россияне смогут купить по поднявшейся цене.

Исполнительный директор Национального союза производителей молока (входят Danone, PepsiCo, «Авида» и др.) Артем Белов объяснил, что наблюдаемый в апреле рост цен на сыр связан с подорожанием сырого молока за несколько месяцев до этого.

— Твердые сыры созревают несколько месяцев. Соответственно, в апреле заводы выпускают сыр, сделанный из молока, купленного еще в прошлом году. Тенденция роста цен на сырье наблюдалась с ввода санкций до начала этого года из-за высокого спроса, — объяснил Артем Белов.

Сейчас, по его словам, цены стабилизировались, и стоит ожидать лишь плавного подорожания в пределах инфляции.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет «Ашан», X5 Retail Group, «Дикси», «Магнит» и другие крупнейшие сети) отказались дать прогноз о дальнейшем изменении цен на сыры, заметив, что торговля учитывает рост цен на всю линейку ассортимента, не ориентируясь на отдельные продукты.

Директор по коммуникациям и корпоративной социальной ответственности «Ашан Россия» Мария Курносова заявила, что сеть пока не получала уведомлений о повышении цен на сыры от поставщиков. В Metro Cash&Carry их также не поступало.

Представитель ГК «Дикси» сказал, что «массовых уведомлений о росте отпускных цен на сыры» в компании не получали.

— Зимой был рост цен у поставщиков в связи с подорожанием сырья и окончанием так называемого «сезона большого молока». Но с середины весны цены стабилизировались. Поставщики сыра также активно участвуют в наших промо-акциях, — заявил представитель ритейлера.

В «Магните», X5 Retail Group (объединяет «Пятерочку», «Перекресток» и «Карусель»), «О’кей», «Ленте» и «Азбуке вкуса» не ответили на запрос «Известий». В Минпромторге и Минсельхозе воздержались от комментариев.

По данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), средняя потребительская цена на сыры сычужные, твердые и мягкие в мае 2017 года достигла 474,74 рубля за кг. Цена выросла на 2,8% с начала года и на 9,7% с мая прошлого года.

Как ранее писали «Известия», с начала этого года по 16 апреля импорт сыров из стран дальнего зарубежья в Россию сократился на 43,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом отечественное производство сыров растет: в период с января по март оно составило 105 тыс. т (рост 2,2%), по сырным продуктам — 56,5 тыс. т (рост 6%).