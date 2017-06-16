9-16 июня в объективе «Известий»
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в Гостином дворе
Флешмоб «Символы России» в парке Победы на Поклонной горе в День России
Участники театрализованной постановки «Битва Руси и Орды» на Тверской улице во время празднования Дня России
Празднование Дня России в парке Горького
Президент РФ Владимир Путин и балетмейстер Юрий Григорович на церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности
Праздничный салют, посвященный Дню России, над Красной площадью в Москве
Игрок ЦСКА Нандо Де Коло и игрок БК «Химки» Станислав Ильницкий в финальном матче Единой лиги ВТБ
Игроки ПБК ЦСКА, ставшие победителями Единой лиги ВТБ и чемпионата России сезона-2016/17, на церемонии награждения
Гала-концерт, посвященный открытию Международного конкурса артистов балета и хореографов
Продюсер Сабина Еремеева и режиссер Павел Чухрай на премьере фильма «Холодное танго» в Москве
Заседание совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане
Владимир Путин и Сергей Лавров на заседании совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане
Товарищеский матч по футболу между сборными России и Чили
Зрители на открытии «Юбилейного органного марафона» в Большом зале Московской консерватории
Посетитель Третьяковской галереи во время передачи картины Эрика Булатова «Картина и зрители» в фонд музея
Певец Григорий Лепс на Pre Party международного музыкального фестиваля «Жара» в Москве