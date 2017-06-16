Станция петербургского метро «Черная речка» вновь открыта для пассажиров. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Станция синей ветки метрополитена заработала в 15.48 пятницы, ранее в 14.44 она закрывалась на вход и выход, пассажиры были эвакуированы с платформы.

Во время закрытия на станции работали специалисты-взрывотехники. По словам очевидцев, которые рассказали о произошедшем в социальных сетях, причиной тревоги стал бесхозный пакет.