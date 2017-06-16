В своем Twitter американский президент Дональд Трамп снова написал об «охоте на ведьм».

«Человек, который попросил меня уволить директора ФБР, теперь ведет в отношении меня расследование в связи с тем, что я уволил директора ФБР! Охота на ведьм!» — написал политик в соцсети.

Ранее он написал, что ему удается успешно решать проблемы своей страны, несмотря на то что против него развернули «охоту на ведьм».

«Несмотря на лицемерную охоту на ведьм, которую мы сейчас наблюдаем в Америке, показатели по экономике и числу рабочих мест прекрасны. Госрегулирование упрощается, создаются рабочие места, энтузиазма всё больше», — написал Трамп.

Дональд Трамп отстранил от должности главу ФБР Джеймса Коми 9 мая 2017 года, объяснив свое решение тем, что руководитель бюро расследований не способен выполнять свои обязанности. Глава ФБР вел расследование в отношении американского лидера на предмет предполагаемых «связей с Россией», которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.