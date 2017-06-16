Премьер российского правительства Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Алексея Паламарчука. Премьер-министр подписал распоряжение о его отставке, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Паламарчук освобожден от должности по его собственной просьбе, уточняется в распоряжении.

У главы Росмолодежи Александра Бугаева осталось шесть заместителей.