В результате подрыва машины в округе Мандера на северо-востоке Кении погибли по меньшей мере четыре человека, еще 11 получили ранения.

Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что в автомобиле находились 15 человек. Машина наехала на самодельное взрывное устройство.

Жители Мандеры регулярно страдают от терактов, устраиваемых боевиками «Аш-Шабаб» (группировка запрещена в России). В 2014 году террористы убили здесь 28 пассажиров автобуса и 36 рабочих каменоломни.