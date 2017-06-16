Самые аварийные участки дорог Петербурга стали известны благодаря отметкам о ДТП, которые оставляли водители в программах «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор». С 2017 года автолюбители сообщили примерно о 200 тыс. опасных мест.

Как выяснилось, больше всего аварий случается на мостах, развязках Кольцевой автомобильной дороги и крупных проспектах. Самым опасным признан Литейный мост, на втором месте — Володарский мост, третью позицию занимает пересечение Дунайского и Витебского проспектов.

Как сообщает ИА «Невские новости», оказалось, что больше аварий случается не в центре — там водители ездят медленно и внимательно, — а на узких улицах с интенсивным движением.

Если сравнивать эти показатели с 2016 годом, то они остались примерно на том же уровне. Больше отметок о ДТП стало на Лиговском проспекте, в два раза увеличилось количество аварий на участке Западного скоростного диаметра, на перекрестке с Богатырским проспектом и на пересечении Кольцевой автомобильной дороги с Шоссейной улицей.