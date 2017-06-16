Владимир Путин очень хорошо водит автомобиль, у него есть своего рода агрессивная энергетика. Об этом американский режиссер рассказал в интервью «Российской газете».

В одной из серий своего фильма «Путин» режиссер берет интервью у российского президента, сидя на пассажирском сиденье автомобиля, президент находится за рулем.

«Он очень хорошо водит. Наверное, проще, когда тебя возят. Но ему нравится контроль», — отметил Стоун, комментируя водительские навыки российского лидера.

Режиссер добавил, что Путин «водит быстро, в нем есть своего рода агрессивная энергетика».