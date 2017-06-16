Успешные испытания противоракеты провели российские Вооруженные силы на полигоне Сары-Шаган, пуски осуществлены для совершенствования противоракетной обороны, сообщает в пятницу, 16 июня, Минобороны РФ.

Испытания противоракеты были проведены совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган (РВСН), войсками ПВО-ПРО ВКС России и представителями промышленности. В сообщении оборонного ведомства уточняется, что противоракета поразила условную цель.

«В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель», — приводятся слова заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ полковника Андрея Приходько.