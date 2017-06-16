Самолет британских Королевских ВВС 16 июня совершил разведывательный полет вблизи границ Калининградской области.

Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их данным, самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии, подлетел к Калининградской области со стороны моря. Оставаясь в воздушном пространстве над международными водами Балтики, самолет в течение часа курсировал у российского побережья.

Одновременно с ним очередную разведку у Калининградской области в пятницу проводил самолет ВВС Швеции, поднявшийся с авиабазы Малмен, которая расположена вблизи города Линчёпинг.

Также в пятницу натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS с позывным NATO06 выполнял круговые виражи к юго-западу от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.