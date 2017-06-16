Самолет британских ВВС провел разведку у границ РФ на юге Балтики
Самолет британских Королевских ВВС 16 июня совершил разведывательный полет вблизи границ Калининградской области.
Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.
По их данным, самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии, подлетел к Калининградской области со стороны моря. Оставаясь в воздушном пространстве над международными водами Балтики, самолет в течение часа курсировал у российского побережья.
Одновременно с ним очередную разведку у Калининградской области в пятницу проводил самолет ВВС Швеции, поднявшийся с авиабазы Малмен, которая расположена вблизи города Линчёпинг.
Также в пятницу натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS с позывным NATO06 выполнял круговые виражи к юго-западу от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.