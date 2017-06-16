Администрация Приморского океанариума забила тревогу из-за гибели рыбы. По словам сотрудников, посетители пытаются накормить рыб, которых поместили в искусственные пруды. Непригодная пища остается в воде и разлагается, снижая уровень кислорода в водоеме.

В океанариуме рассказали, что рыбам положен специальный корм, который обогащен витаминами и не вредит окружающей среде, как сообщает ИА UssurMedia. В этом году искусственные пруды прогулочной зоны Приморского океанариума заселили 200 рыбами. Большинство новых жителей водоемов — карпы кои. Их закупили в Тайване еще в 2012 году. За прошедшее время они успешно прижились в местном климате.

Напомним, в 2016 году в водоем поместили примерно 100 особей и за несколько месяцев добились естественной экосистемы. В первую очередь этому способствовали прижившиеся в водоемах растения. В созданных условиях рыбам комфортно, поэтому сейчас пруды максимально заселены.