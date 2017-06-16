Литовские власти повышают плату за въезд на Куршскую косу. Она увеличится с €5 до €20. Подорожание было введено еще в прошлом году, однако мера вступает в силу с 20 июня и будет действовать до 20 августа.

По словам вице-мэра Неринги Довидаса Микялиса, это связано с намерением властей снизить поток автотранспорта.

«Неринга не в силах обслужить такое количество. Такое количество машин парализует город», — цитирует Микялиса «Клопс.Ru».

Власти литовского города напомнили, что для отдыхающих предложены и другие способы въезда на курорт. В частности, действуют водные маршруты Древерна–Юодкранте и Русне–Нида. Кроме того, появился новый маршрут на Литовской железной дороге из Вильнюса. Электромобили от сбора освобождены.

Ранее «Известия» писали о том, что Куршская коса, включенная в список ЮНЕСКО, разделена на две части. Одна из них принадлежит Калининградской области, другая — Литве.