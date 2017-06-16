Стабилизация паводковой обстановки отмечается на реках республики Коми, где ранее произошел подъем уровня воды и большое подтопление населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в настоящее время наблюдаются повсеместные спады уровней воды, однако подтопленными остаются 23 жилых дома в Усинске и двух населенных пунктах Ижемского района. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Усть-Цилемском районе. На его территории остаются подтопленными жилые дома и объекты в 10 населенных пунктах.

Отмечается, что за прошедшие сутки уровень воды вблизи села Ермица превысил неблагоприятную отметку. В населенных пунктах Харьяга, Леждуг и Ермица подтопило 25 придомовых территорий.

Всем жителям, находящимся в зоне подтопления, предлагается эвакуация в пункты временного размещения. Жителям потопленных территорий спасатели оказывают адресную помощь в подъеме и перевозке имущества. Ситуация находится на контроле администрации главы республики Коми, сообщает ИА «Комиинформ».

Напомним, ранее из-за превышения критического уровня паводковых вод в нескольких населенных пунктах республики был введен режим ЧС в Усинском районе. В результате подъема уровня воды затопило 20 домов в шести населенных пунктах района, а также пекарню. Помимо прочего, была обесточена котельная и подтоплен участок дороги Усинск — Колва.