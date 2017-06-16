Принятое решение советом директоров Банка России о снижении ключевой ставки на 0,25 п.п., до 9% годовых не произведет значительного экономического эффекта. Снижение на такую величину — символическое, заявил «Известиям» глава Института экономики РАН Руслан Гринберг.

«Снижение на такую величину — это символическое снижение. Думаю, что никого это не заставит сильно радоваться. Ясно, что процентная ставка должна снижаться по мере снижения инфляции, но это не является главной проблемой сегодня. Имею в виду высокую стоимость кредита», — заявил Гринберг.

По мнению экономиста, для оживления экономики страны необходимо создание условий для инвесторов, которые сегодня находятся в «парализованном» состоянии.

«Главное для нашей экономики — это восстановление жадности инвесторов к зарабатыванию денег в реальном секторе. Ее нет. Есть если не паралич, то очень вялая история. Необходимо расширять зону государственных инвестиций, так называемое государственно-частное партнерство. Где государство инвестирует в инфраструктурные проекты, делает их «вкусными» для потенциальных частных инвесторов, тогда можно надеяться, что экономика начнет оживляться.

В отличии от экономиста президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян считает, понижение ключевой ставки будет способствовать экономическому росту.

«Сегодняшнее решение совета директоров Банка России ожидалось рынком, который настроен на плавный, без резких движений, тренд по снижению ставок. Продолжение цикла снижения ставок можно только приветствовать. Это в определенной степени будет стимулировать кредитование экономики и способствовать экономическому росту», — считает Тосунян.