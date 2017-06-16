Первый вице-премьер России Игорь Шувалов считает, что развитие технологий приведет к сокращению рабочей недели. Об этом он сообщил на экономическом форуме в Астане.

«Технологии и связанный с ними рост производительности труда не обязательно приведет к росту безработицы. Более вероятно, что, как это и случилось в XX веке, будет сокращаться длительность рабочей недели», - сказал Шавалов.

Также он отметил, что такие изменения коснутся и тех, кто работает в условиях не нормированной рабочей недели.

Помимо этого, вице-премьер рассказал, что правительство будет прорабатывать программу развития социально-экономического построения России до 2025 года.