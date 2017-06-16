Администрация президента США не располагает информацией о ликвидации лидера запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России) Абу-Бакра аль-Багдади.

«Новых данных по поводу сообщения Минобороны России у нас нет», — цитирует чиновника из Белого дома агентство Reuters.

Ранее российское военное ведомство информировало, что авиаударом ВКС РФ в Сирии мог быть уничтожен главарь ИГ.

По данным ведомства, удар был нанесен в конце мая в южном предместье города Ракка, который называют столицей террористов. В этот момент там проходило совещание лидеров ИГ.