Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности страны основные темы, поднимавшиеся в рамках «прямой линии», прошедшей 15 июня.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе совещания состоялось обсуждение основных тем, поднимавшихся накануне гражданами в ходе «прямой линии» с президентом», – сказал Песков.

Он также отметил, что обсуждались и другие вопросы социально-экономической повестки дня.

В четверг Владимир Путин почти четыре часа отвечал на вопросы граждан, он успел дать ответы приблизительно на 70 вопросов.

В совещании Совбеза приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и многие другие.