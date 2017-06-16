Возгорание в высотном доме на западе Лондона, которое привело к сильному пожару и человеческим жертвам, не было преднамеренным. Об этом в пятницу сообщил журналистам представитель полиции Лондона Стюарт Канди.

«Нет никаких доказательств того, что возгорание в башне было преднамеренным», — заявил Канди, добавив, что расследование причин пожара продолжается, сообщает «РИА Новости».

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек, 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии.