В Уссурийске ведутся работы по ямочному ремонту дорожного полотна. Пока рабочие и спецтехники закончили восстановление 4 км на участке дороги от улицы Приморская до Мельничной.

Этот участок должны были отремонтировать раньше, но работы задержали из-за погодных условий. В этом году дорожники планируют восстановить 104 объекта, как передает ИА UssurMedia.

Сообщается, что всего за этот сезон в Уссурийске отремонтируют 11 дорог, в близлежащих селах — 5.

Напомним, в 2016 году в городе отремонтировали 14 участков дорог, 11 межквартальных проездов и 5 тротуаров.