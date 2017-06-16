Российский пассажирский самолет нового поколения МС-21 с технологической точки зрения превосходит продукцию Airbus и Boeing. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в ходе военно-промышленной конференции по диверсификации ОПК в интересах ТЭКа, передает «РИА Новости».

«В технологическом смысле мы их обошли. Парадокс, но факт», — отметил он.

По его словам, узкофюзеляжный самолет МС-21, изготовленный с применением композитных материалов, стал проблемой для Airbus и Boeing.

МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения. Он заменит советские самолеты «Ту», «Як» и «Ан». Первый полет МС-21 состоялся в конце мая с аэродрома.