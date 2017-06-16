Басманный суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест 17-летнего школьника Михаила Галяшкина, который обвиняется в распылении газа в лицо сотруднику ОМОНа во время несогласованной акции оппозиции в Москве 12 июня.

По версии следователей, подросток распылил перцовый баллончик на Тверской улице, в результате чего боец Росгвардии получил ожог глаза. Следователь особенно подчеркнул, что Галяшкин достиг возраста уголовной ответственности, а также до этого уже принимал участие в несогласованных митингах.

Ранее сообщалось, что молодой человек не признает свою вину в данном инциденте.