Обвинения в адрес сотрудников полиции в фальсификации результатов судебно-медицинской экспертизы по громкому ДТП в Балашихе некорректны, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В апреле жительница Балашихи нарушила правила дорожного движения и насмерть сбила шестилетнего мальчика. По данным СМИ, судмедэкспертиза обнаружила в крови ребенка алкоголь.

«МВД России считает некорректными появившиеся в СМИ заявления лиц, имеющих ученые степени в области права и занимающих высокие государственные должности, в которых содержатся голословные обвинения в адрес сотрудников полиции в фальсификации результатов судебно-медицинской экспертизы», — заявила Волк.

Она отметила, что, согласно законодательству, бюро судебно-медицинской экспертизы не входят в структуру МВД.

«В компетенцию следователей и дознавателей органов внутренних дел входит лишь вынесение постановлений о назначении судебно-медицинских экспертиз», — пояснила Волк.

Представитель МВД добавила, что по данному ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По ее словам, водителю предъявлено обвинение и взята подписка о невыезде.

Волк отметила, что региональное управление МВД проводит служебную проверку, в ходе которой «будут тщательно, объективно и всесторонне изучены материалы уголовного дела, дана оценка действиям должностных лиц и принято решение в соответствии с действующим законодательством».

Ранее сенатор Елена Мизулина заявила, что считает беспределом ситуацию с обвинением погибшего в ДТП ребенка в пьянстве. Она сообщила, что будет следить за развитием ситуации.