Число жертв ДТП с участием двух автобусов в Ростовской области увеличилось до трех человек, сообщает прокуратура региона.

По факту аварии проводится проверка. На место происшествия выехал прокурор Матвеево-Курганского района для координации деятельности работников медицинских служб и правоохранительных органов.

Напомним, авария произошла около 11:30 по местному времени. На трассе Самбек–Успенская столкнулись два автобуса. Один из них — ПАЗ — вылетел за пределы дорожного полотна. Большинство пострадавших находились в нем. Причины аварии пока неизвестны.