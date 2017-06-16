Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) после «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным позвонили губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову с вопросом о ситуации в селе Краснокумское, жительница которого пожаловалась на невыплату компенсаций.

Соответствующая запись в пятницу появилась на YouTube.

Собеседник пранкеров рассказал, что край не получал денег из федеральной казны. Сейчас компенсации пострадавшим выплачиваются из краевого бюджета.