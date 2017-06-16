Сотрудники главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор) с июня по август будут обследовать дно Балаклавской бухты. Экологи намерены найти затонувшие корабли и другие артефакты, которые заинтересуют ученых и туристов.

Как передает ИА SevastopolMedia, Севприроднадзор заключил госконтракт на проведение работ с морским портом Севастополя. По результатам обследования дна бухты экологи намерены составить картографический материал.

Сообщается, что затонувшие корабли будут по возможности поднимать. В дальнейшем обсуждается вопрос о создании музея, где будут выставлены поднятые со дна суда.