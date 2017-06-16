Глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Нибиуллина заявила, что в последнее время наблюдается тенденция населения РФ делать меньше сбережений.

Глава регулятора отметила, что у россиян снова начал расти на товары длительного пользования, автомобили и бытовую технику.

«Восстановление потребления становится всё заметнее <…> Важно то, что домашние хозяйства увеличивают расходы преимущественно за счет текущих доходов, а не использования накопленных сбережений или кредита», — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

в ЦБ отметили, что динамика дипозитов , прирост которых замедляется, говорит, что домашние хозяйства начали меньше сберегать.

«Сейчас эта тенденция естественна на фоне восстановительных процессов в экономике. Мы будем внимательно ее отслеживать, учитывая возможные инфляционные риски», — добавила Набиуллина.