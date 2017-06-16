Сотрудник ОМОНа, который 12 июня в Санкт-Петербурге получил от участника несанкционированной акции удар в спину, не пострадал только благодаря наличию средств защиты — бронежилета. Об этом в пятницу «Известиям» сообщили в Департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии.

«При визуальном осмотре бронежилета сотрудника был обнаружен след удара острым предметом, предположительно ножом. Факт нанесения удара был зафиксирован на видеокамеру», — отметили в департаменте.

12 июня 2017 года сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области обеспечивали общественный порядок на Марсовом поле во время несогласованного шествия оппозиции. Когда участники акции не выполнили законные требования прекратить мероприятие, они были блокированы ОМОНом Росгвардии. В результате один из протестующих ударил омоновца ножом в спину.