Минтранс РФ готовит предложения по сокращению отпуска летчикам гражданской авиации. Об этом заявил на пресс-конференции президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что речь идет о проекте изменений в приказ Минтранса, который сейчас проходит экспертное обсуждение. Игорь Дельдюжов подчеркнул, что российские летчики и сейчас работают в сложных условиях.

«Работа шесть дней в неделю, не ведется никакого контроля за рабочим временем, очень много ночных рейсов, пилоты усталые и больные, а это угроза безопасности», — пояснил он.

По словам главы профсоюза, в некоторых авиакомпаниях есть случаи переналета свыше 90 часов в месяц и сокращения отпусков. Российский пилот отдыхает примерно на 50 дней меньше, чем иностранный летчик.

Основной причиной ухода российских пилотов в зарубежные авиакомпании стали условия труда, а не уровень зарплаты, считает Игорь Дельдюжов.