Центральный банк России сохранил базовый прогноз средней цены на нефть в текущем году в $50 за баррель, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров в пятницу, 16 июня 2017 года.

«Мы оставили цену на нефть неизменной — $50 за баррель в 2017 году с учетом текущей динамики цен и анализа перспектив нефтяного рынка», — приводятся ее слова на сайте финансового регулятора. При этом Набиуллина отметила, что цена на нефть может вернуться к $40 за баррель в 2018–2019 годах.

«Мы по-прежнему предполагаем, что цена на нефть вернется к уровням, близким к $40 за баррель, в 2018–2019 годах», — добавила она.