Голосование жильцов домов, попавших в первый список на включение в программу реновации в Москве, завершилось. Свое мнение относительно целесообразности участия в сносе ветхого жилья высказали около 70% хозяев и квартиросъемщиков. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба столичной мэрии.

Окончательные итоги голосования подведут в июле-августе.

Положительно к участию в программе высказались порядка 90% принявших участие в голосовании (более 4 тыс. домов). Против сноса выступили около 10% горожан. В основном это представители кирпичных строений (452 дома), сообщает ОТР.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина, сроки голосования продлены для тех многоэтажных домов, которые не попали в первоначальный список. Жильцы смогут провести собрания собственников и принять решение об участии в программе до 15 июля.

Итоговый план расселения и сноса домов будет подготовлен до конца текущего года.

Ранее в пятницу заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что участники программы реновации ветхого жилья в Москве смогут приобрести квартиры с увеличенным количеством квадратных метров за дополнительную плату. Механизм доплаты разработают в ближайшее время.

Напомним, в минувшую среду Госдума приняла в третьем чтении законопроект о реновации. В программу сноса войдут построенные по типовым проектам 1957–1968 годов ветхие пятиэтажки. Также в список могут включить «многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения».