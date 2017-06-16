Американский лидер Дональд Трамп отметил, что за семь месяцев расследований и слушаний в обеих палатах конгресса США никто не привел доказательств его «сговора» с Россией.

Как президент написал в Twitter, это «печально».

«После семи месяцев расследований и слушаний по поводу моего «сговора с русскими» никто так и не показал хоть какие-то доказательства. Печально!» — написал Трамп.

Ранее и силовые структуры, и политики обвинили президент США в якобы имевших место связях с Россией. Сам Трамп и представители его администрации неоднократно отвергали все подозрения.