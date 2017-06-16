Бразильский нападающий московского «Локомотива» Майкон покинул состав «железнодорожников» и присоединился к турецкому «Антальяспору». Футболист подписал трехлетнее соглашение.

Как сообщает пресс-служба российской команды, накануне 27-летний футболист попрощался с одноклубниками в Москве.

Напомним, что форвард выступал за «железнодорожников» с 2010 года. В их составе бразилец провел во всех турнирах 192 матча, забив 32 гола. Он является обладателем бронзовых медалей чемпионата России, а также двухкратным чемпионом кубка страны.

Ранее «Известия» сообщали, что у бразильского футболиста есть несколько вариантов продолжения карьеры, однако сам он хотел бы остаться в «Локомотиве».

Кроме того, главный тренер красно-зеленых Юрий Семин заявлял «Известиям», что заинтересован в сохранении Майкона в составе команды.

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