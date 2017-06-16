Пользователи не оценили новый дизайн соцсети Twitter
Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали новый дизайн мобильного приложения. Многие из них считают, что разработчики убивают индивидуальность ресурса.
Среди изменений функционала отмечается рост показателя ретвитов и других реакций на твиты без обновления временной ленты. Кроме того, в приложении для iOS теперь есть боковое меню. Однако, сообщает «Ридус», пользователи недовольны, что руководство соцсети не прислушивается к их пожеланиям, не желая расширять функционал приложения до возможности слушать музыку и редактировать свои сообщения. Также владельцы аккаунтов не оценили новые круглые аватарки. Кто-то даже сравнил их с надгробными снимками.
Следующий дизайн твиттера. pic.twitter.com/8h1fB2LWg5— Новые коммунисты (@becck13) 16 июня 2017 г.
Обсуждая обновление приложения, пользователи не устают упражняться в остроумии.
Вышел из твиттера на 5 мин, возвращаешься вроде всё то же 3-я улица Строителей, дом 25, кв 12, 4-ый этаж а дома уже Наденька и другой дизайн— тонто и оно (@muchlikethis) 15 июня 2017 г.
-Твиттер,давай сделаешь редактирование твитов, добавишь музыку, вернёшь звёзды, разрешишь ставить гиф на юп. Твиттер: pic.twitter.com/KXwMFRTQuk— Фандомный Утюг не (@PomidorWatsona) 15 июня 2017 г.