Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали новый дизайн мобильного приложения. Многие из них считают, что разработчики убивают индивидуальность ресурса.

Среди изменений функционала отмечается рост показателя ретвитов и других реакций на твиты без обновления временной ленты. Кроме того, в приложении для iOS теперь есть боковое меню. Однако, сообщает «Ридус», пользователи недовольны, что руководство соцсети не прислушивается к их пожеланиям, не желая расширять функционал приложения до возможности слушать музыку и редактировать свои сообщения. Также владельцы аккаунтов не оценили новые круглые аватарки. Кто-то даже сравнил их с надгробными снимками.

Обсуждая обновление приложения, пользователи не устают упражняться в остроумии.

Вышел из твиттера на 5 мин, возвращаешься вроде всё то же 3-я улица Строителей, дом 25, кв 12, 4-ый этаж а дома уже Наденька и другой дизайн — тонто и оно (@muchlikethis) 15 июня 2017 г.