Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-06» совершил стыковку со служебным модулем «Звезда» Международной космической станции (МКС), передает ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП).

«Стыковка космического корабля прошла штатно», — сообщили в ЦУПе.

Отмечается, что стыковка проходила в автоматическом режиме, ее контролировал российский космонавт Федор Юрчихин, который в случае необходимости был готов взять управление на себя.

После проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией экипаж МКС приступит к разгрузке.

Ракета-носитель «Союз-2.1»с космическим кораблем «Прогресс МС-06» стартовала 14 июня в 12:20 мск. с космодрома Байконур .