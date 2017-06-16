Белорецкая межрайонная прокуратура в ходе нарушений трудового законодательства в школе № 2 села Инзер Республики Башкортостан потребовала уволить учительницу, по вине которой школьница получила телесные повреждения. Педагог применила силу в отношении восьмиклассницы, когда та без ее разрешения взяла классный журнал. В результате ученица ударилась о стену и получила телесные повреждения.

По данному факту в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Побои», однако позже оно было прекращено в связи с декриминализацией преступления. Согласно законодательству, лицам, подвергнутым уголовному преследованию за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних, запрещено осуществлять преподавательскую деятельность, но женщина продолжала работать учителем в школе.

Прокурор возбудил административное дело в отношении директора школы и попросил освободить педагога от занимаемой должности, сообщает ИА «Башинформ».