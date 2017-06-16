Станция «Черная речка» санкт-петербургского метрополитена закрыта днем 16 июня на вход и выход, сообщила пресс-служба метрополитена. Поезда на платформе не останавливаются, сообщает издание «Фонтанка».

Как сообщили в пресс-службе подземки, вестибюль «Черной речки» полностью закрыли в 14:44. В справочной уточнили, что по причинам технического характера. Предположительно, перерыв в работе может быть связан с проверкой бесхозного предмета.

Около полудня в пятницу взрывотехники ОМОНа и Росгвардии дважды проверяли станцию «Автово». Пассажиров на нее не пускали в течение часа.