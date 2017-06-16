Школьник 1999 года рождения, который обвиняется в распылении газа в лицо сотруднику ОМОНа во время несогласованной акции оппозиции в Москве 12 июня, отказался признавать свою причастность к данному инциденту.

«Мой подзащитный вину не признает, от показаний он отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ», –– цитирует «Интерфакс» слова адвоката школьника Сергея Бадамшина.

В пятницу, 16 июня, Басманный суд Москвы должен рассмотреть ходатайство следствия об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде домашнего ареста. Ранее суд удовлетворил ходатайство следователей о продлении подростку срока задержания на двое суток.