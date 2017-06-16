Британский хакер Шон Кэффри признал себя виновным во взломе спутниковой коммуникационной системы Минобороны США и хищении персональных данных военнослужащих. Об этом заявило Национальное криминальное агентство Великобритании, передает «Интерфакс».

Британские СМИ сообщают, что хакер, совершил преступление в июне 2014 года, а затем выложил скриншоты личных данных сотрудников в свободный доступ в интернете. Шона Кэффри арестовали в марте 2015 года, спустя девять месяцев после взлома.

Полицейские обнаружили украденные данные на жестких дисках компьютера хакера, а также данные учетной записи, с которой он разместил информацию в Сети.

Пентагон оценил ущерб от хакерской атаки в $638 тыс.